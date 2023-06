La ministra del Lavoro: "Il dl vale quanto detto, dal Ministero 900 milioni"

“Per quanto riguarda la cifra, è quella che vi abbiamo indicato. Per quel che riguarda le competenze del ministero del Lavoro confermo che si tratta di più di 900 milioni di euro“. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti dalle alluvioni. “Siamo in fase di definizione della procedura, entro domani saranno pubblicate le circolari operative dell’Inps che daranno le istruzioni per la presentazione delle domande di ammortizzatore unico per le aziende, i collaboratori e i dipendenti, e anche per lavoratori autonomi e professionisti. Dal 15 giugno sarà possibile presentare le domande e andremo velocemente a predisporre anche i pagamenti”, ha concluso Calderone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata