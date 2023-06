“Quando fummo costretti ad affrontare il tema del caro carburanti l’Europa faceva fatica ad ascoltarci e si diceva che la protesta italiana sarebbe stata inefficace. I fatti ci danno ragione. Sul prezzo del gas sappiamo come colpire la speculazione internazionale. Siamo sulla strada giusta. Mentre quel provvedimento era emergenziale ora serve un provvedimento organico per il riordino dei prezzi del carburante. Il provvedimento lo stiamo ultimando con un confronto quotidiano e lo presenterò al consiglio dei ministri e poi al Parlamento. Ci sarà finalmente una riforma organica del settore dei carburanti” così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’Assemblea di Confcommercio a Roma.

