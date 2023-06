Il leader di Italia Viva in un video su Tik Tok mostra la foto della premier nella città emiliana

Sul caso Bibbiano, con l’assoluzione degli indagati, Matteo Renzi chiede le scuse di Giorgia Meloni. “Anche grazie a quelle campagne aggressive sui social è diventata presidente del Consiglio. “Perché non sei la prima a chiedere scusa per quella indecorosa campagna giustizialista che hai fatto?”, domanda il leader di Italia Viva in un video su Tik Tok in cui posta anche la foto della leader di FdI che anni fa a era andata a Bibbiano con un cartello ‘Siamo stati i primi ad arrivare, saremo gli ultimi ad andarcene’.

