La ministra dopo tavolo tra governo ed enti locali: "Riconosciuta prontezza esecutivo"

“La situazione è complicata ma l’atmosfera era buona perché tutti i partecipanti hanno riconosciuto come il Governo è stato pronto, presente e soprattutto veloce. Questo tavolo il Presidente del Consiglio ha detto sarà permanente perché bisogna fare una quantificazione dei danni ed essere tempestivi nella ricostruzione”. A dirlo uscendo da Palazzo Ghigi al termine dell’incontro del governo con i presidenti delle Regioni, delle Province e i sindaci dei comuni alluvionati di Emilia Romagna, Marche e Toscana è la Ministra del Turismo, Daniela Santanché.

“Sono state decise tante cose. È intervenuto il Ministro Calderone per i lavoratori e sono state decise cose importanti, il Ministro Valditara per la scuola dove sono stati soppressi gli esami scritti per chi ha perso vocabolari e computer”, ha proseguito Santanchè: “Siamo andati avanti su cose già messe in campo e su altre che varranno”.

