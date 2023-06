Il garante del Movimento lascia la capitale senza fare dichiarazioni

Beppe Grillo ha lasciato Roma dopo la due giorni dedicata al vertice con il presidente del M5S Giuseppe Conte e il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Ucendo dall’Hotel Forum, il fondatore e garante dei Cinque Stelle è stato intercettato dai giornalisti. Sarà alla manifestazione di Roma del 17 giugno organizzata dal Movimento contro il governo? ”Ma lo capite che sono domande a cui io non riesco a dare risposte?”, ha ironizzato Grillo. ”Lo vedete come siete invasivi?”, ha proseguito mentre saliva in auto. E quando i cronisti gli hanno chiesto di nuovo: “Ci vediamo il 17?”, lui ha risposto: “Ciao, ragazzi”.

