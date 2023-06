Il voto finale sul provvedimento dovrebbe tenersi domani, il testo passerà quindi al Senato

Via libera dell’Aula della Camera con 203 sì, 134 no e 3 astenuti al disegno di legge di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione. Il voto finale sul provvedimento dovrebbe tenersi domani, il testo passerà quindi al Senato. Dovrà essere convertito in legge entro il 21 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata