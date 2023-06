Voto il 6 giugno alle 14. I magistrati contabili: "Netta contrarietà, in gioco tutela dei cittadini"

Il governo ha posto la questione di fiducia sul Dl Pa, il provvedimento che al suo interno contiene la discussa norma che limita i poteri di controllo della Corte dei Conti sui lavori del Pnrr. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che il voto sarà domani, 6 giugno, alle 14, mentre le dichiarazioni di voto sono previste per le 12:30.

I magistrati contabili: “Netta contrarietà alle norme”

Intanto l’associazione magistrati della Corte dei Conti si è oggi riunita in assemblea straordinaria proprio per discutere del provvedimento governativo. I magistrati contabili hanno ribadito “la netta contrarietà alle due norme che sottraggono al controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prorogano l’esclusione della responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose, tenute da soggetti sia pubblici che privati, riducendo di fatto la tutela della finanza pubblica”, si legge in una nota. “Non sono in gioco le funzioni della magistratura contabile ma la tutela dei cittadini. La conferma dello scudo erariale, in assenza del contesto di emergenza pandemica nel quale è nato, impedisce di perseguire i responsabili e di recuperare le risorse distratte, facendo sì che il danno resti a carico della collettività. Al contempo, l’abolizione di controlli in itinere, su attività specificamente volte al rilancio dell’economia, significa indebolire i presidi di legalità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa”, spiegano ancora i giudici contabili.

“L’Associazione, con gli strumenti che ha a disposizione, continuerà a svolgere le sue funzioni a difesa dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura contabile”, si legge ancora nella nota, che poi conclude: “L’Associazione, nel sostenere i vertici istituzionali su quanto espresso nella recente audizione parlamentare, promuoverà ogni iniziativa utile a coniugare celerità e legalità dell’azione amministrativa, nel rispetto delle norme nazionali e dei vincoli europei”.

