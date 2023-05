Il segretario Cgil: "24 giugno manifestazione a Roma sulla sanità pubblica"

È durissimo il commento del leader della Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. “I due temi che noi abbiamo posto al governo sono: quante risorse vuoi mettere in campo, perché senza risorse le riforme non si fanno”, ha dichiarato il segretario della Cgil. “Dall’altra parte deve sciogliere il nodo se intende fare o non fare accordi con le organizzazioni sindacali. Per farli vuol dire discutere delle piattaforme che abbiamo presentato”, ha aggiunto Landini. “A fronte della mancanza di risposte, se anche l’essere stati convocati è un segno positivo, bisogna proseguire la mobilitazione. Abbiamo già deciso, insieme ad altre associazioni, che il 24 giugno ci sarà una manifestazione a Roma sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sul lavoro”, ha concluso il leader sindacale.

