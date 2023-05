Il Capo dello Stato: "Quello che avete fatto è di straordinaria importanza"

(LaPresse) Il Capo dello Stato Sergio Mattarella a Forlì, una delle tappe della sua visita nei luoghi colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, si è rivolto così ai volontari: “Non ho parole per ringraziarvi adeguatamente”. “Quello che avete fatto e continuate a fare è di straordinaria importanza, un esempio di generesità e impegno comune straordinario. Grazie per quello che fate”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.

