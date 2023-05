Il vicepremier: "Lo spostamento a sinistra del Pd non ha portato risultati positivi"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sui risultati delle elezioni Comunali, che hanno visto una schiacciante vittoria del Centrodestra. “Il risultato delle Amministrative ci rende molto soddisfatti e certamente incoraggia l’azione di governo. Questo risultato ci dice che il Centro e il Centrodestra è fondamentale per vincere le elezioni e governare. Adesso guardiamo con grande attenzione e impegno ai ballottaggi in Sicilia e in Sardegna, alle elezioni in Molise e Trentino Alto Adige, ma ci stiamo preparando già per le elezioni europee“, ha dichiarato Tajani incontrando i giornalisti fuori dalla Camera. “Certamente l’analisi politica ci porta a dire che lo spostamento a sinistra del Pd non ha portato risultati positivi, perché questo posizionamento ha spaventato l’elettorato moderato del Centrosinistra, che è una sinistra dove Pd e M5S si contendono i voti”, ha proseguito Tajani: “In Forza Italia abbiamo avuto una lunga riunione con Berlusconi per rafforzare il nostro radicamento territoriale e avremo a giugno una due giorni di tesseramento eccezionale”.

