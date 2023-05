Carlo Calenda commenta i risultati dei ballottaggi delle amministrative, che hanno visto trionfare il centrodestra. “Oggi va di moda la destra e vince la destra. Quando andavano di moda i 5 Stelle vincevano i 5 Stelle. Quando va di moda il Pd vince il Pd. Il problema di questi trend che non durano mai tanto è trovare dei sindaci bravi. Noi lo abbiamo fatto a Brescia e Vicenza. Mi pare di capire che quando ci sono coalizioni con impronta riformista ci si possono contendere le città. Quando si fanno accozzaglie con M5s e con no a tutto la gente non ti vota”. Così il fondatore di Azione a margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2022 del consorzio Conou a Roma.

