“Non dovete avere paura di essere soli, non lo sarete. Il governo ha subito destinato somme rilevanti come primo intervento, certamente ne seguiranno altre. Vi porto la piena solidarietà di tutto il Paese. Io sarò accanto al governo nel sostenere senza pause e senza alcuna incertezza la ripresa piena”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nella sala consiliare del Municipio di Faenza (Ravenna), rivolto al sindaco di Faenza, Massimo Isola. “Le istituzioni nazionali, il governo innanzitutto, hanno questo obiettivo come fondamentalmente importante. Dovete avere la certezza che questo continuerà anche a riflettori spenti”, ha aggiunto.

