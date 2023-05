Il capogruppo pentastellato alla Camera a margine della manifestazione 'Ci vuole un reddito' a Roma

Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, ha partecipato alla manifestazione ‘Ci vuole un reddito’ organizzata a Roma. “Cerchiamo di lavorare per non creare divisioni inutili. Questo è sempre stato il problema storico del centrosinistra, dividersi sul nulla”, ha detto Silvestri durante la protesta indetta per rivendicare il diritto alla casa, al reddito e al lavoro. “Noi come 5 Stelle, e quindi come forza progressista, vorremmo invece unire su questi temi. Calcoli elettorali zero e programmi tematici tanti. Sono le battaglie che uniscono le persone quanto le prospettive di una coalizione. Se si fondano su salario minimo, reddito di cittadinanza e transizione ecologica, allora se ne discuterà con progettualità di livello”, ha concluso il parlamentare pentastellato.

