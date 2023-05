Il segretario di Sinistra Italiana a margine della manifestazione 'Ci vuole un Reddito'

“Io credo si tratti di opporsi ai prossimi decreti che arriveranno a cominciare dal Decreto lavoro. Hanno fatto uno scherzo di cattivo gusto con qualche elemento di macabro avendo scelto il Primo Maggio per fare un Decreto Lavoro che rende il lavoro in questo paese ancora più precario e più fragile. Si tratta di opporsi a quel decreto e si tratta però anche di ricominciare a costruire gli elementi di una piattaforma comune che indichi una alternativa per il Paese”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine della manifestazione promossa dal Comitato ‘Ci vuole un Reddito’, in piazza dell’Esquilino a Roma.

