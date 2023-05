Il presidente degli Esteri da Napoli: "Puntiamo sulla migrazione regolare"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna ad affrontare la questione migranti, tema caldo in Italia e nell’Ue. “Stiamo lavorando intensamente per trovare un accordo con la presidenza svedese. Che tenga conto delle ragioni del nord e del sud dell’Europa. Noi siamo i Paesi di primo ingresso e noi italiani abbiamo anche il problema della migrazione interna, di migranti che arrivano dall’Interno dell’Unione europea. L’Italia vive un momento di grande difficoltà. L’Italia non può essere lasciata sola. Mi auguro che si possa tutelare l’interesse nazionale“, ha detto il vice presidente del Consiglio, nella sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II a Napoli, in occasione dell’evento ‘Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili: l’Italia presenta Agritech’. “Stiamo lavorando a una strategia più ampia che riguardi anche l’Africa. Faremo in modo di affrontare la soluzione puntando sulla migrazione regolare. Abbiamo bisogno di manodopera qualificata, che venga attraverso canali ufficiali e che quando arriva in Italia sappia già dove andare a lavorare sia nell’agricoltura sia nell’industria”, ha aggiunto Tajani.

