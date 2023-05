Il ministro degli Esteri a Napoli: "Serve l'intervento dell'Europa"

“Per quanto riguarda l’accoglienza bisogna cercare di fare tutto quello che è possibile ma l’Italia da sola non può fare tutto perché è impossibile affrontare un tema diventato ormai sempre più globale come Paese, è una questione internazionale. Per questo abbiamo detto che serve l’intervento dell’Europa ma mi auguro che anche l’azione delle Nazioni unite possa essere determinante, perché poi bisogna non solo affrontare l’emergenza ma impedire che le emergenze aumentino“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani a Napoli per partecipare all’evento “Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili: l’Italia presenta Agritech”.

