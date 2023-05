Il ministro dell'Istruzione alla presentazione del progetto 'Valori in rete'

Scuola e calcio, due mondi che devono coesistere e formare insieme i ragazzi, dando loro i giusti principi. È questo il senso di ‘Valori in rete’, iniziativa sinergica del ministero dell’Istruzione e del Merito e della Federcalcio che ha coinvolto oltre 2.100 istituti e più di 100mila studenti in attivita’ didattico-formative e pratica sportiva attraverso sette diversi progetti svolti nell’anno scolastico 2022-23. “Lo sport insegna ai giovani valori importanti. I valori della solidarietà, del saper lavorare in squadra, della lealtà, del sacrificio, del rispetto, del rispetto delle regole, dell’inclusione”, ha detto da Roma il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Stiamo investendo, con il ministro Abodi, nel rafforzamento della pratica sportiva nelle scuole. Stiamo costruendo palestre, campi sportivi. Stiamo pensando di finanziare convenzioni che le scuole possano realizzare con enti locali e altre strutture per estendere la pratica sportiva. Questo in modo da consentire agli studenti che hanno propensioni per lo sport di poter coltivare le proprie abilità anche all’interno della scuola. È quello che succede negli Stati Uniti, dove la formazione del campione avviene nei college”, ha concluso Valditara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata