La premier a Bologna insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

“Noi nelle prossime settimane, una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni che derivano dall’alluvione, faremo anche richiesta per l’attivazione del Fondo di Solidarietà che, come voi sapete, è un fondo previsto proprio per i disastri, le calamità naturali. Purtroppo un fondo al quale l’Italia ha già dovuto accedere altre volte”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del punto stampa congiunto all’aeroporto di Bologna con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo la visita in elicottero nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata