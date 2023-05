L'incontro dopo le polemiche tra Roma e Parigi legate alle politiche migratorie

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la sua omologa francese Catherine Colonna si sono incontrati alla Farnesina, dopo le ultime polemiche tra Roma e Parigi legate alle politiche migratorie. Tajani ha recentemente annullato una visita all’Eliseo dopo alcuni duri commenti sulle carenze dell’Italia nel controllo delle frontiere da parte del ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin. Italia e Francia condividono un lungo tratto di confine che va da Ventimiglia, sul Mar Mediterraneo, alle Alpi. Molti migranti, dopo aver raggiunto le coste italiane su imbarcazioni sgangherate provenienti dal Nord Africa, cercano di attraversare il confine con la Francia per raggiungere il Nord Europa. Parigi ha spesso rimproverato a Roma di non essere efficace nell’implementare i controlli alle frontiere. L’Italia ha risposto che la Francia non sta accogliendo un numero sufficiente di migranti nell’ambito di un sistema europeo di ricollocazione dei migranti.

