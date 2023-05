“Non ho difficoltà a ribadire una mia ferma convinzione: la nostra è una nazione propensa più a ricostruire che a prevenire. Calamità come quelle dell’Emilia Romagna non possono essere evitate ma si possono e si devono ridurre gli effetti disastrosi”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musmeci, durante l’informativa urgente alla Camera sugli eccezionali eventi calamitosi occorsi in Emilia Romagna.

Per la messa in sicurezza del territorio serve “un piano nazionale concepito in funzione di una strategia unitaria che finora è mancata: in questa direzione sta lavorando il governo, predisponendo da un lato progetti normativi per semplificare e accelerare le procedure in sede preventiva e, dall’altro, per accelerare e semplificare le procedure nella fase post-emergenziale che è quella della ricostruzione”, ha spiegato Musumeci che ha poi aggiunto: “Dal terremoto del Belice, dal 1968, l’Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5 mila suoi cittadini e ha speso per la ricostruzione circa 165 miliardi di euro”.

“Nomina commissario straordinario non all’ordine del giorno”

“Sento parlare della nomina del commissario straordinario, vi assicuro che il tema non è all’ordine del giorno. Siamo ancora nella fase dell’emergenza che verrà chiusa quando le Regioni avranno comunicato che non ci sono più le condizioni per mantenere lo stato di emergenza”, ha detto ancora Musumeci nell’informativa. Ha sottolineato inoltre che “cessata l’emergenza si passa alla nomina del commissario per la ricostruzione. La fase dell’emergenza di solito dura un anno“.

Confermata allerta rossa anche domani

La regione Emilia-Romagna ha intanto comunicato che anche per domani è confermata l’allerta rossa per criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite: pianura bolognese e bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica nelle aree collinari della Romagna e del bolognese, dove persiste la possibilità di frane per scivolamento e colamenti lungo i versanti con condizioni idrogeologiche fragili.

Domani previsti temporali anche di forte intensità, nella prima parte della giornata sulla pianura, mentre, nelle ore centrali, i fenomeni temporaleschi saranno più probabili sui rilievi: in esaurimento in serata. Le precipitazioni temporalesche potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, critici per i bacini del settore centro-orientale, ancora interessati da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti.