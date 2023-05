Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge Maltempo a sostegno dei territori di Emilia Romagna e Marche colpiti dall’emergenza, contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico”.

Sul tavolo del Governo il decreto per i primi aiuti a famiglie e imprese colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. All’ordine del giorno anche il dl con ‘Misure urgenti in materia sanitaria a favore delle Regioni a statuto ordinario’, il ddl ‘Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870’, leggi regionali e varie ed eventuali.

Pichetto: “Oggi da Cdm risposte a prime emergenze”

“Oggi il Consiglio dei ministri prenderà in considerazione in decreto le risposte alle prime emergenze. Poi bisognerà fare una valutazione più complessiva”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, a Rtl 102.5. Per quanto riguarda l’entità del provvedimento “dopo il Consiglio dei ministri sarà scritto sul decreto”, aggiunge. Sulla situazione in Emilia-Romagna “si sta ancora raccogliendo quelle che sono le condizioni. Ci sono ancora alcune frazioni isolate. Non c’è ancora contezza di quello che complessivamente possono essere i danni e le necessità di intervento”, sottolinea.

Bonaccini a palazzo Chigi in attesa di incontro con Meloni

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, accompagnato dalla delegazione di associazioni di impresa e sindacati regionali, è arrivato a palazzo Chigi. Al termine del Consiglio dei ministri, che è in corso, è in programma l’incontro con la premier Giorgia Meloni.

