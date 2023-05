Il presidente del Veneto prima dell'audizione in Senato

“Le autonomie? È una strada in salita ma noi siamo abituati alle salite, abbiamo in Veneto tre tappe del Giro d’Italia tutte in montagna, quindi andiamo avanti”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia poco prima dell’audizione in Senato sulla riforma delle autonomie. “Stiamo andando a fare un’audizione al Senato per un disegno di legge che è in discussione al Senato. Una cosa impensabile fino a qualche anno fa” ha aggiunto. “Lo studio degli uffici del Senato che parla di rischio disuguaglianza? Io ho letto «bozza non verificata». Le bozze non verificate devono essere verificate. Il mio ufficio studi dice esattamente il contrario ed è rappresentato da illustri studiosi. Se poi ci vogliamo confrontare si scriva il nome cognome di chi l’ha scritto. Vediamo che studi ci sono dietro” ha continuato. “Un segnale politico? Non credo, il segnale politico lo darà il Parlamento” ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata