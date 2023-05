Così il leader di Iv intervenendo a Metropolis, webtalk del gruppo Gedi

Renzi chiede un chiarimento a Calenda. “Con Azione serve un chiarimento definitivo. Perché se ora il documento di Azione dice di valutare la lista unica alle Europee vuol dire che hanno cambiato idea in una settimana. Meglio così, ma ora serve chiarezza”, ha detto il leader di Iv intervenendo a Metropolis, webtalk del gruppo Gedi. “Da qualche giorno non ci vediamo con Calenda, visto che siamo sugli stessi banchi in Senato. Io trovo imbarazzante quello che è successo, tutto non una singola cosa. Trovo che il Terzo polo abbia fatto una figura incredibilmente negativa in questo periodo e non ho capito perché. La questione politica è una: vogliamo andare insieme alle elezioni Europee? Sì o no? “, ha spiegato. “A destra c’è Meloni che cerca di mettere insieme conservatori e popolari e a sinistra la Schlein. Al centro c’è Renew Europe. Calenda ha detto ‘no, non facciamo la lista insieme’. Se voi dite che va per i fatti suoi, partita chiusa: ognuno va per i fatti suoi anche nei gruppi. Se, al netto delle simpatie, vogliamo stare tutti insieme, andiamo avanti”, ha aggiunto.

