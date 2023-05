Il ministro dell'Agricoltura ha parlato a margine di un evento a Roma

Francesco Lollobrigida conferma che sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani (23 maggio) arriveranno tutte le misure per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. “La presidente Meloni è stata di persona nei luoghi colpiti dall’alluvione e domani nel Consiglio dei Ministri si determineranno tutte le misure che servono ad affrontare l’emergenza. È troppo presto per quantificare i danni. La regione ci ha trasmesso una prima analisi ma solo domani dopo l’incontro con le attività produttive si avrà un’idea più chiara di questo dato”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, a margine della ‘Giornata della biodiversità‘ in corso a Palazzo Rospigliosi a Roma.

“E’ utile ricominciare a parlare di manutenzione del territorio pragmaticamente e non considerando l’uomo avversario dell’ambiente. Per molto tempo si è pensato di lasciare l’ambiente senza la manutenzione degli agricoltori. Ad esempio sulla pulizia dell’alveo dei fiumi è fondamentale l’aiuto dei cittadini che raccolgono legna. A questo proposito si attiverà la possibilità di farlo senza ricevere multe e abbiamo previsto un contributo per formare queste persone”, ha aggiunto Lollobrigida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata