Il presidente Prandini: "Situazione drammatica, danni ingenti a tutte le filiere"

“La situazione in Romagna è drammatica con ancora molte aziende sommerse dall’acqua e danni ingenti su tutte le filiere produttive, dal settore ortofrutticolo a quello zootecnico con un danno che è ancora difficile da stimare”. Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini a margine della “Giornata della biodiversità” in corso a Palazzo Rospigliosi a Roma. “Ricordiamo che la Romagna è la terza per produzione di grano tenero a livello nazionale e il raccolto cerealicolo è andato perduto”, ha proseguito: “Alla politica chiediamo di individuare un commissario sia lo strumento migliore per superare la burocrazia che spesso crea uno stallo per la realizzazione delle opere necessarie per ritornare alla normalità”.

