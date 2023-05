La manifestazione unitaria organizzata da Cgil, Cisl e Uil

In 50 mila alla manifestazione unitaria organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Napoli per dire no all’autonomia differenziata. Sul lungomare migliaia di manifestanti con bandiere delle tre sigle sindacali, striscioni e palloncini.

