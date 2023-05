“Sul reddito di cittadinanza abbiamo presentato una nostra proposta in Parlamento per migliorare la misura. Secondo noi serve rafforzare il provvedimento in direzione delle famiglie in difficoltà”. Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine della manifestazione dei tre sindacati confederali in corso a Napoli.

