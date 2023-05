“Ho deciso di tornare in Italia, ho fatto in questi giorni il mio lavoro, ma non riesco a stare più così lontano dall’Italia in un momento tanto complesso. Ho bisogno di vedere personalmente e di lavorare in prima persona per dare le risposte che sono necessarie”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa organizzato al Grand Prince Hotel di Hiroshima dove è in corso il G7, parlando della sua decisione di anticipare il rientro in Italia per l’emergenza maltempo.

