Attesa davanti all'ospedale milanese

Attesa all’esterno dell’ospedale San Raffaele di Milano per le dimissioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con i cronisti e gli operatori tv assiepati fuori dal civico 60 di via Olgettina. Ad aspettare l’uscita dell’ex premier ci sono anche alcuni curiosi. Il Cavaliere, ricoverato il 5 aprile scorso per un’infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, dovrebbe lasciare la struttura sanitaria in tarda mattinata dopo 45 giorni di ricovero.

