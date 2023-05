Il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile

E’ atteso nelle prossime ore l’ultimo via libera dei medici alle dimissioni di Silvio Berlusconi dal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio – come anticipato da LaPresse – potrebbe dunque lasciare l’ospedale già domani, a sei settimane dal ricovero avvenuto il 5 aprile a causa di una polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Qualche giorno fa Tajani aveva detto che Berlusconi “guarda al futuro. Ha detto ‘io ci sono’, non ‘me ne vado’. Non ci pensa per niente a lasciare la guida di Forza Italia e abbandonare la vita politica del Paese. Quando dice che Forza Italia è la spina dorsale del Paese intende dire ‘io ci sono’”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a Mezz’ora in più, su Rai3, all’indomani della convention di Forza Italia.

