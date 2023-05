In un video il sottosegretario alla Cultura spiega perchè sarebbe stato un errorre annullare il concerto

“Springsteen è come Beethoven. Capisco l’effetto del momento, ma il concerto di Bruce Springsteen andava fatto, anche perché la vicinanza territoriale non può far annullare un concerto, così come se accade una cosa a Milano non si può annullare un evento a Torino”, ha detto Vittorio Sgarbi in un video su Youtube.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata