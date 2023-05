“La grande difficoltà del nostro Paese è avere tempi certi per le decisioni e per le opere, ai vari livelli. La dimostrazione è che su oltre 100 miliardi di fondi strutturali del periodo 2014-2020 ne abbiamo spesi meno della metà“. Così Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parlando dell’emergenza maltempo in Emilia-Romagna a Sorrento a margine del Forum Ambrosetti: “C’è la necessità di una procedura di processo decisionale certa, più moderna che non vuol dire leggerezza”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata