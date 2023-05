Il co-portavoce di Europa Verde: "La strategia è attaccare per non assumersi le proprie responsabilità"

“In questi momenti il ministro dell’Ambiente e altri esponenti della maggioranza attaccano gli ambientalisti perché avrebbero impedito la pulizia degli argini è bloccato le opere. Riteniamo questo un atteggiamento squallido in un momento in cui c’è un disastro. Ed è anche falso: noi chiediamo da anni che si facciano le opere per la manutenzione dei fiumi, che si faccia il piano di adattamento climatico fermo sulla scrivania del ministro Pichetto Fratin. La strategia è evidente: attaccare per non assumersi le proprie responsabilità” così il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a Montecitorio.

