Il flash mob: un bacio simbolico per combattere le discriminazioni

Flash mob della Rete degli studenti medi romana e di Arcigay davanti al Parlamento nella giornata contro l’omotransfobia. Alcune decine di ragazzi si sono dati appuntamento con indosso t-shirt di diversi colori per formare la bandiera LGBTQQIA+ e per darsi un bacio simbolico contro le discriminazioni. “Oggi è una giornata importante perché il 17 maggio del 1990 l’omosessualità veniva eliminata dal registro delle malattie mentali ma ancora oggi il nostro Paese è tra gli ultimi per tutela dei diritti delle persone LGBTQQIA+ e tute le iniziative di legge degli ultimi anni sono state bocciate”, dichiara Pietro Turano di Arcigay Roma: “Un esempio è proprio il Ddl contro l’omotransfobia e oggi siamo qui per portare un simbolo e le nostre vite e le nostre storie non possono essere bocciate perché esistiamo”. A portare in piazza la voce degli studenti medi è stata Tullia Nargiso: “Siamo stati tra i primi nel Lazio a promuovere la carriera alias all’interno delle scuole per consentire alle persone trans di veder utilizzato il nome di elezione. Questo è un primo segno contro le discriminazioni e ad oggi esiste in 40 scuole su 200 nella nostra regione. Chiediamo però che siano le istituzioni a prendersi carico di questo regolamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata