La ministra del Turismo: "Diamo seguito alle promesse fatte ai cittadini"

“L’opposizione fa l’opposizione. Questo è un grande problema dell’Italia: il ponte sullo stretto è un’opera strategica per il paese e non dovrebbero esserci maggioranza e opposizione. È un’opera che può aumentare i flussi turistici e l’occupazione. I collegamenti interni? Ovviamente il ponte lega un sacco di altre cose” così la ministra del Turismo Daniela Santanché intercettata dai cronisti fuori da Montecitorio al termine di un convegno. “All’opposizione dico: perché non lo hanno fatto loro quando governavano? Adesso ci siamo noi e diamo seguito alle promesse fatte ai cittadini” aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata