Il ministro dell'Interno: "Abbiamo 100 mezzi specialistici di varia natura per il soccorso alle persone"

“Abbiamo oltre 700 uomini già attivi sul territorio, in incremento progressivo, e 100 mezzi specialistici di varia natura per il soccorso alle persone, mezzi aerei come elicotteri specializzati per il salvataggio dal cielo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, partecipando all’aggiornamento sul maltempo in Regione Emilia-Romagna. “Abbiamo recuperato, per mandarli qui su questo quadrante, mezzi anfibi – ha aggiunto il ministro -. Tutto ciò che occorre per la specificità di un’emergenza come questa”.

