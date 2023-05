Il quadro clinico del Cavaliere, ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite, è in lento ma costante miglioramento

Secondo quanto apprendere LaPresse da fonti mediche, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, potrebbe essere dimesso venerdì o al più tardi nel weekend, dall’ospedale San Raffaele di Milano. Il quadro clinico del Cavaliere, ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite, è in lento ma costante miglioramento, per questo i medici avrebbero dato il via libera alle dimissioni. L’ex premier continuerà le cure per la leucemia cronica di cui soffre da Villa San Martino, ad Arcore, dove i dottori si sono raccomandati che resti a riposo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata