Il presidente della Repubblica all'evento nella Tenuta di Castelporziano

Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta nella Tenuta di Castelporziano la ‘Giornata nazionale del mare‘. Una nota del Quirinale spiega che la cerimonia, condotta da Licia Colò, è stata aperta dall’esecuzione dell’Inno nazionale da parte degli studenti del Liceo Farnesina di Roma e dalla proiezione di un video sulla Risorsa mare cui è seguita una lectio a cura del fotografo subacqueo e scrittore, Alberto Luca Recchi. “Grazie ai presenti, grazie al ministro e ai ministri presenti. È stata un’occasione importante e ringrazio il ministro Musumeci per questa iniziativa che sottolinea quanto il mare rappresenti per il nostro Paese e per il nostro futuro, per l’Italia, per l’Europa, per l’umanità in realtà. Per noi è un elemento, prima ancora che economico e di sviluppo, di civiltà e questo è stato ben sottolineato, grazie ministro”, ha detto il capo dello Stato.

La conduttrice ha intervistato Andrea Stella, Presidente dell’Associazione “Lo Spirito di Stella” e Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesco Rava. È poi intervenuto il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato alcuni sindaci dei Comuni delle Isole minori e visitato l’area espositiva esterna, suddivisa per poli tematici, e costituita da vari stand e da mostre fotografiche e virtuali, allestite grazie alla collaborazione dell’Ispra, del Ministero dell’Istruzione, della Capitaneria di Porto, della scuola italiana cani salvataggio, della Soprintendenza archeologica di Napoli e della Regione Sicilia. Erano presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Claudio Barbaro, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra, Enrico Credendino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata