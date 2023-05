Discorso del Capo dello Stato all'inaugurazione della sede della Scuola Superiore della Magistratura di Napoli

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato la sede della Scuola Superiore della Magistratura a Castel Capuano, a Napoli. “Le responsabilità individuali vanno giudicate con precisione e senza alcun condizionamento, avendo sempre cura di muoversi nell’ambito della competenza funzionale attribuita alla Magistratura, che consiste nella risoluzione delle controversie e nell’accertamento dei reati. Il processo non può essere utilizzato per finalità diverse, che ne stravolgerebbero il ruolo, mettendo gravemente a rischio la fondamentale separazione fra i poteri“, ha detto il Capo dello Stato nel corso del suo intervento. “Risulta, allora, cruciale l’importanza del ruolo svolto dalla Corte di Cassazione per assicurare l’uniforme interpretazione della legge. L’uniformità delle decisioni non rappresenta un limite alla attività decisionale, ma ne costituisce un punto di approdo, in quanto è diretta a promuovere la prevedibilità delle decisioni e, dunque, la loro comprensibilità e la loro autorevolezza. A questi necessari requisiti contribuisce anche l’uso di un linguaggio consono e misurato”, ha aggiunto Mattarella.

