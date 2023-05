Le parole della segretaria dem in conferenza stampa a Roma, al Nazareno, dopo il primo turno

Elly Schlein soddisfatta dell’esito del primo turno delle amministrative. “In questa tornata noi ci rialziamo con slancio, avanziamo e siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane nelle città. E la destra frena”, ha detto la segretaria del Partito Democratico in conferenza stampa nella sede del Nazareno a Roma. “Il Pd deve sicuramente continuare a stare sul territorio e ascoltare le persone. Ci rimettiamo subito in pista e grazie a tutte e tutti quelli che si sono mobilitati per questa campagna elettorale. La sfida è ancora aperta e siamo in condizione di convincere e di vincere”, ha aggiunto la leader dem.

