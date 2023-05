Il presidente del Senato: "Non starà all'angolo della strada a chiedere un tozzo di pane"

Fabio Fazio lascia la Rai dopo 40 anni. A commentare quanto successo è stato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. “È una sua scelta professionale. Io peraltro sono un po’ controcorrente perché con Fazio ho sempre avuto un ottimo rapporto, per cui mi dispiace che non resti alla Rai. Ma credo che sia una scelta professionale. Sicuramente, non starà all’angolo della strada a chiedere un tozzo di pane. Non credo proprio”, ha detto La Russa a margine della presentazione del premio giornalistico ‘Almerigo Grilz’, a Milano. Fazio ha annunciato anche la sua nuova avventura: un accordo di quattro anni che lo farà sbarcare sul Canale Nove. Del progetto farà parte anche Luciana Littizzetto.

