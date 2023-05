Il Cavaliere continua le cure al San Raffaele

Silvio Berlusconi continua le sue cure nel reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele, a Milano. In un quadro clinico che risulta stabile, fonti mediche fanno sapere a LaPresse che al momento non è prevista una data per le dimissioni. Paolo Berlusconi è oggi andato in visita nella struttura dove il fratello è stato ricoverato il 5 aprile scorso per un’infezione polmonare insorta in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

