Continua la protesta degli universitari: "Ci viene negato il diritto allo studio"

Flash mob degli studenti napoletani questa mattina nel chiostro del dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II. “Viviamo in bunker in balia di sciacalli con contratti in nero, case fatiscenti a prezzi esorbitanti: ci viene negato il diritto allo studio” dicono gli universitari che, come altri coetanei in tutta italiano, hanno messo tende nell’Ateneo in segno di protesta.

