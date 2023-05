Il sindaco della Capitale: "È un progetto ambizioso"

“È un piano casa ambizioso che tocca un’altro aspetto: se i giovani non hanno un lavoro e hanno difficoltà ad avere una casa questo rende difficile mettere su una famiglia. A Roma c’è un tema casa, si è pensato per anni che non fosse un problema delle politiche pubbliche realizzare alloggi popolari anzi si è pensato di svendere le case pubbliche. In tutte le città europee ci sono numeri per il patrimonio pubblico altissimo e noi abbiamo deciso di smettere di vendere le case popolari e comprarne di nuove. Vedrete nel piano casa la centralità sarà proprio la casa e il lavoro“. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del convegno sulla natalità nella capitale.

