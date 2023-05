Il capo dello Stato al Palazzo Reale di Oslo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato in Norvegia, è arrivato al Palazzo Reale di Oslo. Ad accoglierlo il principe ereditario Haakon Magnus, accompagnato dalla Regina Sonja e la principessa ereditaria, Mette-Marit. A Re Harald V, ricoverato in ospedale da inizio settimana per un’infezione, il Capo dello Stato ha rivolto “i più fervidi auguri” di pronta guarigione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata