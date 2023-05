Il sindaco di Roma: "Di fronte ai problemi dei nostri giovani bisogna essere pronti a dare soluzioni"

Sul caro affitti per gli studenti scontro tra il ministro Valditara e diversi sindaci del centrosinistra. Il titolare dell’Istruzione ha attaccato le giunte che, a suo dire, “non avrebbero attivato le politiche per le residenze dei giovani”. Parla il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Ho già risposto ieri e non voglio alimentare polemiche penose perchè di fronte ai problemi dei nostri giovani bisogna essere tutti pronti a dare soluzioni non a fare scaricabarile. Il nostro non è un paese per giovani. Negli altri paesi a quell’età fanno già figli da noi fanno i salti mortali per avere un posto letto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata