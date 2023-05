Il leader del M5S visita la tendopoli allestita all'Università La Sapienza di Roma

Il leader del M5S, Giuseppe Conte ha visitato la tendopoli allestita all’Università La Sapienza di Roma dagli studenti in protesta. Per fronteggiare il tema del caro affitti “ci sono i fondi del Pnrr: all’Europarlamento hanno votato la possibilità di distrarli per nuovi armi e munizioni. No, utilizziamoli per asili nido e housing studentesco“, ha dichiarato Conte. “Quando è venuta Meloni in Parlamento le abbiamo chiesto perche è stato tagliato il fondo per il sostegno agli affitti degli studenti. Ci ha risposto sul superbonus, forse non ha compreso la domanda. Quel fondo va rimpinguato, occorrono nuove risorse ma si può agire anche sulle agevolazioni fiscali ai proprietari che affittano agli studenti a prezzi calmierati, perché nelle grandi città gli affitti sono impossibili”, ha aggiunto Conte, secondo il quale “bisogna offrire e progettare in breve tempo dell’housing per gli studenti potendo utilizzare il patrimonio demaniale. Il ministro non deve proporlo ma realizarlo”, ha concluso il leader pentastellato.

