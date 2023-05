Roma, 7 mag. (LaPresse) – Berlusconi “guarda al futuro. Ha detto ‘io ci sono’, non ‘me ne vado’. Non ci pensa per niente a lasciare la guida di Forza Italia e abbandonare la vita politica del Paese. Quando dice che Forza Italia è la spina dorsale del Paese intende dire ‘io ci sono'”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a Mezz’ora in più, su Rai3, all’indomani della convention di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata