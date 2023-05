La vice segretaria Fracassi: "Tanti contenuti ma serve approfondimento"

(LaPresse) “L’incontro aveva una pluralità di contenuti molto ampia quindi pensiamo che serva anche un approfondimento successivo”. È questo il pensiero della vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, al termine dell’incontro al Mit con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “I 220 miliardi fondi del Pnrr pensiamo si debbano spendere fino all’ultimo centesimo”, ha aggiunto: “Oggi non ci sono politiche della casa e a fianco di questa partita c’è la partita studenti perché sul versante dell’edilizia studentesca in questo Paese non si sta facendo nulla. Per questo abbiamo proposto di tassare chi utilizza le abitazioni come rendita”.

