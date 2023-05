Il sindaco di Napoli sul confronto in corso alla Camera tra governo e opposizioni

“Il Paese ha bisogno di riforme, se ne parla da sempre ma non si sono mai realizzate. Spero che il discorso continui attraverso un concerto istituzionale perchè non si può procedere a colpi di maggioranza guardando ai reali bisogni dei cittadini escludendo visioni ideologiche”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, a margine della presentazione della tappa napoletana del Giro d’Italia, in riferimento al confronto tra governo e opposizioni in corso alla Camera.

